Гордума приняла решение о повышении окладов нижегородских чиновников

Депутаты проголосовали без доклада и без обсуждения. Проект был рассмотрен на заседаниях профильных комиссий.
Таким образом, оклад первого замглавы администрации города увеличится до 50,402 тыс. рублей; замглавы горадминистрации, руководителя аппарата главы города и главы районной администрации — 45,364 тыс. рублей; а руководителя аппарата гордумы и первого замглавы районной администрации — до 40,782.
При этом останутся среди муниципальных служащих и те, чей оклад не превышает и 3 тыс. рублей:
- секретарь муниципальной службы 1 класса — 2,979 тыс. рублей;
- секретарь муниципальной службы 2 класса — 2,75 тыс. рублей;
- секретарь муниципальной службы 3 класса — 2,291 тыс. рублей.
Финансирование индексации осуществляется в пределах фонда оплаты труда, утверждённого в бюджете города Нижнего Новгорода на 2025 год.
Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.
Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о повышении должностного оклада муниципальных служащих региона на 11,7%.
Ранее сообщалось, что Гордума приняла изменения в структуру администрации Нижнего Новгорода.
Также напомним, что заседания Думы Нижнего Новгорода будут начинаться с гимна России.