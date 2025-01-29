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Гордума приняла решение о повышении окладов нижегородских чиновников

Как было объявлено в ходе заседания Думы Нижнего Новгорода 29 января, принято решение об изменении денежного содержания муниципальных служащих.

Депутаты проголосовали без доклада и без обсуждения. Проект был рассмотрен на заседаниях профильных комиссий.

Таким образом, оклад первого замглавы администрации города увеличится до 50,402 тыс. рублей; замглавы горадминистрации, руководителя аппарата главы города и главы районной администрации — 45,364 тыс. рублей; а руководителя аппарата гордумы и первого замглавы районной администрации — до 40,782.

При этом останутся среди муниципальных служащих и те, чей оклад не превышает и 3 тыс. рублей:

  • секретарь муниципальной службы 1 класса — 2,979 тыс. рублей;
  • секретарь муниципальной службы 2 класса — 2,75 тыс. рублей;
  • секретарь муниципальной службы 3 класса — 2,291 тыс. рублей.

Финансирование индексации осуществляется в пределах фонда оплаты труда, утверждённого в бюджете города Нижнего Новгорода на 2025 год.

Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о повышении должностного оклада муниципальных служащих региона на 11,7%.

Ранее сообщалось, что Гордума приняла изменения в структуру администрации Нижнего Новгорода.

Также напомним, что заседания Думы Нижнего Новгорода будут начинаться с гимна России.