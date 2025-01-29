Рогожник: отношения Беларуси и России находятся на пике

По его словам, нет никаких препятствий для поставок продукции из республики в РФ.
Отношения между двумя странами, между двумя правительствами, мне кажется, находятся на пике своей активности и на пике доброжелательных отношений, за что я искренне благодарен всему правительству Российской Федерации. Конечно, мы благодарны и Владимиру Владимировичу (Путину — Sputnik) за такую поддержку Беларуси.
Посол подчеркнул, что он постоянно поддерживает связь с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком и другими коллегами в РФ. Решены многие вопросы обучения жителей двух стран, здравоохранения и не только. С российской стороной есть полное взаимопонимание.
Самодостаточность
Рогожник отметил, что обе страны сейчас самодостаточны, например, в такой сфере, как продовольственная безопасность. По его мнению, это «очень чувствительная вещь». Посол напомнил, какие проблемы были с ассортиментом в 1990 году в обеих странах, когда они еще входили в СССР. Теперь, как отметил дипломат, Беларусь и Россия сами обеспечивают себя зерном и мясом, а также поставляют продовольствие на экспорт.
Вышли на уровень производства гораздо выше, чем он был еще в Советском Союзе на пике своем.
Он добавил, что отечественные производители ряда видов техники конкурируют с зарубежными компаниями на равных. К примеру, это БЕЛАЗ. Развивается и МЗКТ, конвейер которого полностью загружен.
Внешнее давление
Мы учимся друг у друга, и формат того давления, которое на Беларусь оказывается, применяется и в отношении Российской Федерации.
Он обратил внимание, что в 2024 году, когда проводились выборы президента в РФ, критики не смогли «ни к чему прицепиться». Рогожник признался, что ему импонирует, что в России такая же консолидация общества, как и в Беларуси, которая направлена на то, чтобы сохранить страну.
По его мнению, Европа и Америка будут всегда делать все, чтобы ослабить Россию и Беларусь, в том числе внести в раскол в общество.
Выборы
Рогожник также ответил на вопрос о прошедших в Беларуси президентских выборах. Посол обратил внимание, что западные критики негативно высказались об этой кампании еще до голосования.
«Как это можно комментировать? Нам лучше комментировать, как эти выборы проходят у них, и открывать глаза, в том числе нашему населению», — отметил дипломат.
Он привел в пример выбор в Румынии и Молдове, а также в США. Рогожник подчеркнул, что фактически американский президент Дональд Трамп прав, когда говорит, что предыдущие выборы у него украли.
«В большинстве штатов человек приходит на выборы, не предъявляя даже водительского удостоверения. Ты ходи по всему штату и голосуй, сколько тебе хочется», — добавил белорусский посол.
Возвращение беглых
Рогожник заверил, что власти Беларуси сделали выводы из событий 2020 года, и такое в стране, по его словам, не повторится. Посол прокомментировал марш оппозиции, который к белорусским выборам организовали в столице Польши.
«Даже та картинка, которая транслировалась, говорит о том, что там собрали всех, кого можно — 200−300 человек, оплаченных из бюджета европейских граждан», — констатировал он.
По его мнению, многие последователи оппозиции, которые уехали за своими лидерами в политэмиграцию, «оказались у разбитого корыта». Они боятся вернуться, потому что за ними числятся различные правонарушения. Рогожник напомнил, что поэтому в Беларуси и была создана специальная комиссия. Обратившись в нее, многие могут приехать на родину.
Посол указал и на то, что ряд осужденных, которые участвовали в протестах, были помилованы президентом.