Рогожник: отношения Беларуси и России находятся на пике

Рогожник отметил, что обе страны сейчас самодостаточны, например, в такой сфере, как продовольственная безопасность. По его мнению, это «очень чувствительная вещь». Посол напомнил, какие проблемы были с ассортиментом в 1990 году в обеих странах, когда они еще входили в СССР. Теперь, как отметил дипломат, Беларусь и Россия сами обеспечивают себя зерном и мясом, а также поставляют продовольствие на экспорт.