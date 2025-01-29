Хинштейн назначил нового замгубернатора Курской области

21 января врио заместителя губернатора Курской области Сергей Стародубцев сложил полномочия по собственному желанию. Он занимал пост с 2019 года. 27 января должность также по собственному желанию оставил врио первого вице-губернатора — председателя правительства Курской области Алексей Дедов. Правительство региона возглавил Александр Чепик.