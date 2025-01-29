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Новые варианты гимна Крыма поступили в конкурсную комиссию

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости Крым. На рассмотрение комиссии по подготовке нового гимна Республики Крым поступило уже шесть вариантов, которые соответствуют всем условиям объявленного конкурса. Об этом в ходе заседания президиума Госсовета заявил первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков.

Источник: РИА "Новости"

«По гимну поступило уже шесть заявок. В феврале-марте мы проведем промежуточное заседание нашей комиссии, где рассмотрим связанные с проведением конкурса вопросы», — сказал он.

Сергей Цеков напомнил, что подать заявку на участие в конкурсе можно до конца мая, а результаты будут оглашены в июне. Согласно условиям, участники должны предоставлять в комплексе слова и музыку гимна.

Кроме того, по его словам, в Крыму продолжается работа по замене рекламных вывесок и переводу их на русский язык.

«В Красногвардейском районе пилотный проект показывает, что очень положительно люди относятся к этой работе. Буквально за два месяца они где-то 85% вывесок поменяли», — сказал Цеков.

Проект по замене иностранных вывесок в порядке эксперимента стартовал в поселке Красногвардейское в декабре прошлого года. Со временем эту инициативу планируется расширитьна весь Крым, для чего в парламенте будет создана рабочая группа.