Новые варианты гимна Крыма поступили в конкурсную комиссию

«По гимну поступило уже шесть заявок. В феврале-марте мы проведем промежуточное заседание нашей комиссии, где рассмотрим связанные с проведением конкурса вопросы», — сказал он.
Сергей Цеков напомнил, что подать заявку на участие в конкурсе можно до конца мая, а результаты будут оглашены в июне. Согласно условиям, участники должны предоставлять в комплексе слова и музыку гимна.
Кроме того, по его словам, в Крыму продолжается работа по замене рекламных вывесок и переводу их на русский язык.
«В Красногвардейском районе пилотный проект показывает, что очень положительно люди относятся к этой работе. Буквально за два месяца они где-то 85% вывесок поменяли», — сказал Цеков.
Проект по замене иностранных вывесок в порядке эксперимента стартовал в поселке Красногвардейское в декабре прошлого года. Со временем эту инициативу планируется расширитьна весь Крым, для чего в парламенте будет создана рабочая группа.