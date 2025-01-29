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SCMP: когда армия Китая сможет обойти армию США

Китай стремится к мировому лидерству в ключевых оборонных и военных технологиях на фоне жесткого соперничества с Западом, и Россия должна извлечь из этого урок, пишет South China Morning Post со ссылкой на январский доклад Российского совета по международным делам (РСМД).

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Опыт Китая

В совете считают, что к 2049 году — к 100-летию со дня основания КНР — военно-морской флот Китая достигнет боевого потенциала, сопоставимого с потенциалом ВМС США. К тому времени на вооружении Народно-освободительной армии Китая (НОАК) будет значительное количество авианосцев, кораблей с крылатыми ракетами и десантных кораблей, говорится в статье.

Как утверждает Василий Кашин, один из авторов доклада и директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, Россия изучает и продвигает опыт Китая в создании своей военно-промышленной системы. Особое внимание привлекло преобразование Китаем оборонных предприятий в «диверсифицированные институты».

Однако в РСМД отметили, что Россия не сможет «полностью скопировать» опыт Китая, поскольку в России все «устроено по-другому».

Аналитики совета также отметили, что, хотя тесные связи с Россией помогут Китаю противостоять давлению Запада и расширить свое влияние в Евразии, Пекин будет избегать «чрезмерно жестких обязательств» перед Москвой, чтобы иметь возможность адаптироваться к «изменениям в глобальных позициях России».

Текущее положение дел

Военные расходы Китая сейчас составляют мене 1,5% ВВП, поэтому страна сможет продолжать наращивать их, несмотря на экономические трудности. К 2035 году у Китая будет около 1500 ядерных боеголовок, что позволит ему конкурировать с арсеналом России и США. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) на январь 2024 года, у Китая было 500 ядерных боеголовок, у США — 3708, у России — 4380.

Продолжающееся развитие Китаем атомных подводных лодок и стратегической авиации вскоре может «поставить под сомнение способность США предоставлять гарантии безопасности своим союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Согласно докладу РСМД, военно-морские силы НОАК лидируют в мире по темпам ввода в эксплуатацию новых военных кораблей, а технический уровень их судов, таких как атомные подводные лодки, не намного отстает от уровня флота США.

Растущий китайский военно-морской флот сможет использовать сеть зарубежных баз и пунктов снабжения, в том числе в Западной Африке и на Ближнем Востоке.

Особый интерес вызывает космическое соперничество с США, поскольку Китай стремится получить лидерство в области космической связи, систем управления, разведки и систем уничтожения целей в космосе. Пекин, по мнению аналитиков РСМД, заинтересован в военно-гражданской интеграции в области науки и технологий, включая военное применение ИИ для автономных систем оружия, боевого моделирования и обработки разведданных. Он также попытается достичь военного лидерства в таких областях, как гиперзвуковое, лазерное и электромагнитное оружие.

Китай будет использовать свои промышленные мощности для ведения боевых действий как в космосе, так и в киберпространстве.

Развитие науки и технологий поможет Китаю снизить зависимость от западных технологий.

Стратегия Китая будет строиться вокруг стремления к технологическому суверенитету, который станет ключевым моментом китайско-американской конкуренции, включая инвестиции в квантовые вычисления и биотехнологии.

доклад РСМД

Прогноз РСМД

По мнению аналитиков РСМД, в ближайшие десятилетия мир будет разделен на альянсы, основанные не на военной мощи, а на критических технологиях в результате «технологической холодной войны». Авторы изложили несколько возможных сценариев развития событий к 2049 году. На их взгляд, наиболее вероятным сценарием является сохранение текущего баланса сил между Китаем и Западом — с контролируемой конкуренцией.