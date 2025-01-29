SCMP: когда армия Китая сможет обойти армию США

Военные расходы Китая сейчас составляют мене 1,5% ВВП, поэтому страна сможет продолжать наращивать их, несмотря на экономические трудности. К 2035 году у Китая будет около 1500 ядерных боеголовок, что позволит ему конкурировать с арсеналом России и США. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) на январь 2024 года, у Китая было 500 ядерных боеголовок, у США — 3708, у России — 4380.