SCMP: когда армия Китая сможет обойти армию США

Опыт Китая
В совете считают, что к 2049 году — к 100-летию со дня основания КНР — военно-морской флот Китая достигнет боевого потенциала, сопоставимого с потенциалом ВМС США. К тому времени на вооружении Народно-освободительной армии Китая (НОАК) будет значительное количество авианосцев, кораблей с крылатыми ракетами и десантных кораблей, говорится в статье.
Как утверждает Василий Кашин, один из авторов доклада и директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, Россия изучает и продвигает опыт Китая в создании своей военно-промышленной системы. Особое внимание привлекло преобразование Китаем оборонных предприятий в «диверсифицированные институты».
Однако в РСМД отметили, что Россия не сможет «полностью скопировать» опыт Китая, поскольку в России все «устроено по-другому».
Текущее положение дел
Военные расходы Китая сейчас составляют мене 1,5% ВВП, поэтому страна сможет продолжать наращивать их, несмотря на экономические трудности. К 2035 году у Китая будет около 1500 ядерных боеголовок, что позволит ему конкурировать с арсеналом России и США. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) на январь 2024 года, у Китая было 500 ядерных боеголовок, у США — 3708, у России — 4380.
Продолжающееся развитие Китаем атомных подводных лодок и стратегической авиации вскоре может «поставить под сомнение способность США предоставлять гарантии безопасности своим союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе».
Растущий китайский военно-морской флот сможет использовать сеть зарубежных баз и пунктов снабжения, в том числе в Западной Африке и на Ближнем Востоке.
Особый интерес вызывает космическое соперничество с США, поскольку Китай стремится получить лидерство в области космической связи, систем управления, разведки и систем уничтожения целей в космосе. Пекин, по мнению аналитиков РСМД, заинтересован в военно-гражданской интеграции в области науки и технологий, включая военное применение ИИ для автономных систем оружия, боевого моделирования и обработки разведданных. Он также попытается достичь военного лидерства в таких областях, как гиперзвуковое, лазерное и электромагнитное оружие.
Развитие науки и технологий поможет Китаю снизить зависимость от западных технологий.
Стратегия Китая будет строиться вокруг стремления к технологическому суверенитету, который станет ключевым моментом китайско-американской конкуренции, включая инвестиции в квантовые вычисления и биотехнологии.
Прогноз РСМД
По мнению аналитиков РСМД, в ближайшие десятилетия мир будет разделен на альянсы, основанные не на военной мощи, а на критических технологиях в результате «технологической холодной войны». Авторы изложили несколько возможных сценариев развития событий к 2049 году. На их взгляд, наиболее вероятным сценарием является сохранение текущего баланса сил между Китаем и Западом — с контролируемой конкуренцией.