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Россия и Белоруссия обсуждают создание центра по ремонту средств ПВО

МИНСК, 29 янв — РИА Новости. Белоруссия и Россия ведут переговоры о создании на белорусской территории сервисного центра по ремонту средств ПВО, сообщила пресс-служба Государственного военно-промышленного комитета республики.

Источник: © РИА Новости

«Госкомвоенпром ведет работу по созданию сервисного центра по ремонту средств противовоздушной обороны», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комитета.

Отмечается, что во вторник ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения» стало местом проведения рабочей встречи между предприятиями Госкомвоенпрома и российской делегацией с участием представителей министерства обороны Белоруссии.

«Белорусское оружейное ведомство представляли ОАО “2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения” и ОАО “Минский завод колесных тягачей”. Российскую делегацию возглавил заместитель генерального директора АО “Концерн ВКО “Алмаз-Антей” по внешнеэкономической деятельности Дзиркалн Вячеслав Карлович”, — отмечается в публикации.

Поясняется, что в ходе встречи обсуждались текущие вопросы реализации проекта по созданию на базе ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения» сервисного центра по ремонту средств ПВО.