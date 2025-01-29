Россия и Белоруссия обсуждают создание центра по ремонту средств ПВО

«Госкомвоенпром ведет работу по созданию сервисного центра по ремонту средств противовоздушной обороны», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комитета.
Отмечается, что во вторник ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения» стало местом проведения рабочей встречи между предприятиями Госкомвоенпрома и российской делегацией с участием представителей министерства обороны Белоруссии.
«Белорусское оружейное ведомство представляли ОАО “2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения” и ОАО “Минский завод колесных тягачей”. Российскую делегацию возглавил заместитель генерального директора АО “Концерн ВКО “Алмаз-Антей” по внешнеэкономической деятельности Дзиркалн Вячеслав Карлович”, — отмечается в публикации.
Поясняется, что в ходе встречи обсуждались текущие вопросы реализации проекта по созданию на базе ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения» сервисного центра по ремонту средств ПВО.