Sana: новые власти Сирии хотят от РФ компенсации для восстановления доверия

Российская делегация во главе с замглавы МИД Михаилом Богдановым провела переговоры в Дамаске с новыми властями Сирии. Речь шла, в том числе и о российских базах в Тартусе и Хмеймиме. Во время диалога стороны подчеркнули «роль России в восстановлении доверия с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсации, реконструкция и восстановление». Чего ожидает новое руководство республики, и что об этом думают в РФ — в материале «Газеты.Ru».