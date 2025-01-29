Президент Стубб: открытие границы Финляндии и России зависит от Москвы

«Мы до сих пор не видим никаких признаков от российской стороны, что при открытии границы направляемая миграция не продолжится. Нет уверенности, и я считаю, что открывать границу сложно. Мяч, метафорически говоря, на стороне россиян», — сказал Стубб на пресс-конференции (цитата по Yle). Также он отметил, что Западная Европа продолжает быть свидетелем российской гибридной войны, но призвал финнов сохранять спокойствие.
Граница между Россией и Финляндией закрыта по решению финских властей без дальнейшего уведомления. Основанием стал наплыв беженцев из третьих стран в ноябре 2023 года. Хельсинки обвинял Москву в «целенаправленной отправке» беженцев.
В ноябре 2024 года МВД Финляндии исключило открытие границ с Россией, поскольку угроза миграции россиян в страну сохраняется. В январе финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что «оценка угрозы восточной границы остается неизменной».