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США отменили заморозку федеральной помощи

Администрация президента США Дональда Трампа отменила заморозку федеральной помощи на фоне исков. Об этом сообщает Reuters.

Источник: AP 2024

«Бюджетное управление Белого дома отменило директиву администрации Трампа, приостанавливающую предоставление федеральных займов, грантов и другой финансовой помощи», — указано в сообщении.

До этого сообщалось, что Федеральный суд США приостановил указ Трампа о заморозке международной помощи. «Попытка президента Трампа заморозить сотни миллиардов долларов федеральной помощи была временно заблокирована в суде», — утверждается в материале.

Ранее Трамп подписал указ о приостановке военной и экономической поддержки иностранных государств. Он поручил приостановить на 90 дней предоставление помощи другим странам, включая Украину, дабы провести переоценку соответствия этих программ поддержки внешней политике Вашингтона.

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