США отменили заморозку федеральной помощи

«Бюджетное управление Белого дома отменило директиву администрации Трампа, приостанавливающую предоставление федеральных займов, грантов и другой финансовой помощи», — указано в сообщении.
До этого сообщалось, что Федеральный суд США приостановил указ Трампа о заморозке международной помощи. «Попытка президента Трампа заморозить сотни миллиардов долларов федеральной помощи была временно заблокирована в суде», — утверждается в материале.
Ранее Трамп подписал указ о приостановке военной и экономической поддержки иностранных государств. Он поручил приостановить на 90 дней предоставление помощи другим странам, включая Украину, дабы провести переоценку соответствия этих программ поддержки внешней политике Вашингтона.