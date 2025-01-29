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Ахмед аш-Шараа стал новым президентом Сирии

Глава администрации Сирии Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани) объявлен президентом страны на переходный период, передает SANA. Новые власти страны также объявили о прекращении действия прежней конституции и роспуске парламента. Все службы безопасности и вооруженные формирования распущены.

Источник: AP 2024

«Приоритетами для Сирии сейчас являются заполнение вакуума во власти, сохранение гражданского мира, построение государственных институтов, работа над созданием базы для экономического развития страны, возвращение Сирии ее статуса на международном и региональном уровнях», — сказал Ахмед аш-Шараа.

Полномочия назначенного президента будут действовать до тех пор, пока в Сирии не будет принята новая конституция. Действие конституции 2012 года прекращено. Власти страны также отменили часть законов, которые были приняты при экс-президенте Башаре Асаде. 8 декабря объявлено в Сирии днем победы «Великой сирийской революции».

Сирийское отделение партии БААС было распущено. Она была правящей в стране с 1963 по 2024 годы. Воссоздание партии под другим названием запрещено.