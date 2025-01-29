Ахмед аш-Шараа стал новым президентом Сирии

«Приоритетами для Сирии сейчас являются заполнение вакуума во власти, сохранение гражданского мира, построение государственных институтов, работа над созданием базы для экономического развития страны, возвращение Сирии ее статуса на международном и региональном уровнях», — сказал Ахмед аш-Шараа.
Полномочия назначенного президента будут действовать до тех пор, пока в Сирии не будет принята новая конституция. Действие конституции 2012 года прекращено. Власти страны также отменили часть законов, которые были приняты при экс-президенте Башаре Асаде. 8 декабря объявлено в Сирии днем победы «Великой сирийской революции».
Сирийское отделение партии БААС было распущено. Она была правящей в стране с 1963 по 2024 годы. Воссоздание партии под другим названием запрещено.