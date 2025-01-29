Ахмед аш-Шараа стал новым президентом Сирии

Полномочия назначенного президента будут действовать до тех пор, пока в Сирии не будет принята новая конституция. Действие конституции 2012 года прекращено. Власти страны также отменили часть законов, которые были приняты при экс-президенте Башаре Асаде. 8 декабря объявлено в Сирии днем победы «Великой сирийской революции».