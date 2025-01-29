Бундестаг проголосовал за постоянный пограничный контроль

Дискуссия по данной инициативе разгорелась после нападения нелегала в Ашшафенбурге на юге ФРГ. Кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц предложил ввести режим ЧС и закрыть границы. Однако Социал-демократическая партия (СДПГ) во главе с канцлером Олафом Шольцем, а также Зеленые выступили против это идеи. ХДС/ХСС пришлось полагаться на поддержку правой «Альтернативы для Германии» (АдГ).