США решили депортировать нелегалов в СССР и Югославию

По состоянию на конец 2024 года, на учете Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) страны состояли 1,445,549 человек. Большинство из них являются гражданами Мексики (252 044 нелегальных мигранта), Гватемалы (253 413), Гондураса (261 651) и Сальвадора (203 822). Однако в списке присутствуют подлежащие высылке граждане СССР (337 человек) и несуществующей ныне Югославии (845).