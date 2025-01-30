Бастрыкин отругал волгоградское следствие за волокиту по делу об аварийном жилье

В режиме видеоконференции председатель СКР Александр Бастрыкин провел личный прием граждан, на котором волгоградцы обозначили проблему старого жилфонда. Жители коммунальных квартир по ул. Кузнецова, 61 и ул. Слепцова, 4 в пос. Горьковском областного центра пожаловались на бездействие чиновников, которые, по их мнению, затягивали необходимые процедуры, из-за чего теперь люди не могут получить новые квартиры.
Волгоградцы опасаются за свою жизнь и здоровье, поскольку в их домах уже были случаи обрушения потолков и возникновения пожаров из-за старой электропроводки.
Отвечая на эти обращения, руководитель СУ СК России по Волгоградской области Владимир Семенов пояснил, что в действующую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» адреса заявителей не включены, поскольку они были признаны аварийными после 1 января 2017 года.
Как полагает следствие, в этом есть вина местных чиновников, поэтому возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями. Кстати, в регионе есть еще несколько подобных фактов и материалы по трем из них уже находятся в суде.
Однако Александра Бастрыкина такое объяснение не устроило — он раскритиковал работу волгоградских следователей, указав на волокиту и отсутствие результатов. Глава СКР распорядился направить комиссию центрального аппарата ведомства в регион для проведения служебной проверки.
Кроме того, председатель Следственного комитета России поручил судебно-экспертному центру СКР оказать содействие волгоградскому управлению в проведении необходимых экспертиз по уголовному делу.
Добавим, что расселение аварийного фонда остается одной из острых проблем для большинства регионов России. Волгоградская область выполнила 1-й этап целевой программы, полностью решив вопрос предоставления новых квартир около 12 тыс. жителям тех домов, которые признаны непригодными для проживания до 1 января 2012 года. Сейчас реализуется новый этап — расселяют объекты, получившие статус аварийных до 1 января 2017-го: квадратные метры или денежные компенсации получили 9 тыс. человек.
Что касается домов, признанных непригодными для жилья с 1 января 2017 года и позднее — к ним как раз и относятся адреса тех, кто обратился с жалобой к Александру Бастрыкину — то этот вопрос федеральные власти планируют решать совместно с регионами в рамках нового нацпроекта. Его реализация стартует в 2025 году.