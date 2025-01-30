Бастрыкин отругал волгоградское следствие за волокиту по делу об аварийном жилье

Что касается домов, признанных непригодными для жилья с 1 января 2017 года и позднее — к ним как раз и относятся адреса тех, кто обратился с жалобой к Александру Бастрыкину — то этот вопрос федеральные власти планируют решать совместно с регионами в рамках нового нацпроекта. Его реализация стартует в 2025 году.