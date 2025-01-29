Трамп подписал первый закон с момента инаугурации

«Акт Лейкен Райли» назван так в связи с резонансным убийством девушки. Нормой требуется держать под стражей мигрантов, арестованных за нетяжкие преступления. Осужденный за убийство девушки за несколько месяцев до совершения преступления был арестован по обвинению в краже из магазина, но отпущен на свободу на время разбирательства. Республиканцы использовали убийство в своих предвыборных программах в качестве примера разгула преступности среди нелегалов. Байден, в марте прошлого года выступая с речью «О положении союза», перепутал имя девушки, назвав ее Линкольном, на что позже пеняла тогдашнему президенту мать убитой. Позже Байден извинился, но не за оговорку, а за то, что назвал преступника «нелегалом», хотя, по его словам, стоило назвать его «лицом без документов».