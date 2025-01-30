МИД: Россия нацелена на скорейшее освобождение Труфанова и Харкина из Газы

Москва активно работает над освобождением россиянина Александра Труфанова и донбассовца Максима Харкина, которые в настоящее время удерживаются в секторе Газа. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.
Заявление МИД было сделано после встречи специального представителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова с израильским послом в Москве Симоной Гальперин. В ходе переговоров стороны обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке с акцентом на события, происходящие в секторе Газа.
В комментарии внешнеполитического ведомства подчеркивается важность продолжения усилий по освобождению не только Труфанова и Харкина, но и других лиц, находящихся в плену. Россия выступает за активное взаимодействие для достижения оперативного решения по этому вопросу.
Ранее сообщалось, что руководство радикального палестинского движения ХАМАС может отказаться от освобождения 30 января дополнительной группы заложников, если израильская сторона будет продолжать препятствовать поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа.