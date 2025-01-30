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Трамп подписал закон об аресте незаконных мигрантов

Закон получил название в честь 22-летней студентки медицинского факультета, убитой нелегальным мигрантом в Джорджии.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп утвердил первый законопроект своего второго срока, который обязывает правоохранительные органы арестовывать мигрантов, даже если они обвиняются в незначительных правонарушениях.

Согласно новому закону, сотрудники Министерства внутренней безопасности должны задерживать всех нелегальных мигрантов, причастных к преступлениям, таким как кражи, грабежи, нападения на полицейских, убийства и другие деяния, повлекшие смерть или серьезные травмы.

Закон получил название в честь 22-летней студентки медицинского факультета, убитой нелегальным мигрантом в Джорджии. Трамп подчеркнул, что девушка была одной из лучших в своем классе и пользовалась уважением учителей. По его словам, закон увековечит память Лейкен «Надежды» Райли.

Президент также отметил, что убийцей оказался член банды, которого не депортировали, а отпустили в США. Позже он вновь попался на воровстве, несмотря на ранее совершенное преступление. Трамп добавил, что преступника перевозили за счет государства, но надлежащих мер так и не приняли.

Ранее лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о своем намерении подписать указ, предусматривающий временное размещение нелегальных мигрантов на базе тюрьмы в Гуантанамо.