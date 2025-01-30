Трамп подписал закон об аресте незаконных мигрантов

Президент также отметил, что убийцей оказался член банды, которого не депортировали, а отпустили в США. Позже он вновь попался на воровстве, несмотря на ранее совершенное преступление. Трамп добавил, что преступника перевозили за счет государства, но надлежащих мер так и не приняли.