Новости СВО. ВСУ громят под Андреевкой, ВС РФ освободили Новоелизаветовку, Украина ищет деньги в Европе, 30 января

— Соединяйтесь и идите против командования. Потому что вы видите сами, какое отношение. Отношение паршивое. Такое же должно быть и отношение наше к командованию паршивое. И мы не мясо. Мы тоже люди. У нас тоже есть семьи. У нас тоже есть дети и матери, — сказал военнопленный Норик Окопов.