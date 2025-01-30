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Грузия приостановила участие в ПАСЕ после резолюции с требованием новых выборов

в материале «Газеты.Ru».
Источник: Газета.Ру

Грузия прекратила работу в Парламентской ассамблее Совета Европы из-за принятой резолюции, призывающей власти республики провести новые выборы в парламент. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал эти требования оскорбительными, но допустил возвращение в ПАСЕ при их пересмотре. Чего хотят от Грузии в Европе — в материале «Газеты.Ru».

Грузия не пошла на поводу у ПАСЕ.

Днем 29 января ПАСЕ приняла резолюцию о признании полномочий грузинской делегации. Однако в Совете Европы потребовали освободить «политических заключенных» и провести новые парламентские выборы в республике до апреля. До тех пор права делегации решили ограничить.

Власти Грузии сочли такое решение неприемлемым. Глава парламентской делегации Теа Цулукиани объяснила, что ~республика сохранит статус члена организации, однако прекращает участие в ПАСЕ~. Продолжение работы, объяснила она, означало бы предательство интересов правящей партии «Грузинская мечта» и большинства жителей страны.

«Полномочия делегации парламента Грузии нового созыва были вынесены на окончательное голосование и признаны несколько минут назад. Однако документ, признающий полномочия, сопровождается оговорками. Многие оговорки для нас неприемлемы, поскольку они несправедливы и безосновательны», — заявила Цулукиани.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал решение ПАСЕ абсурдным. По его словам, оно свидетельствует о кризисе в европейской бюрократии.

«Грузия рассмотрит возвращение в ПАСЕ при условии, если будут пересмотрены оскорбительные для грузинского государства требования»,

— подчеркнул премьер.

Он обратил внимание на несообразность резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы о проведении парламентских выборов в Грузии.

«Нашу делегацию подтвердили, чем признали результаты выборов, и там же заявили, что если до апреля не состоятся выборы, то упразднят нашу делегацию», — резюмировал Кобахидзе.

Выборы в парламент Грузии состоялись 26 октября 2024 года. Победу одержала выступающая за сохранение отношений с Россией партия «Грузинская мечта», она набрала 53,93% голосов. Около 38% голосов получили четыре оппозиционные партии, они отказались признавать результаты волеизъявления жителей страны. Членов оппозиции поддержала и бывший президент республики Саломе Зурабишвили. В декабре она уступила кресло главы государства Михаилу Кавелашвили, но пообещала добиваться отмены результатов выборов.

По примеру России и Азербайджана.

Грузия стала третьей страной из бывшего СССР, приостановившей работу своей делегации в ПАСЕ. В марте 2022 года работать с ассамблеей отказалась Россия.

«Принято решение не принимать участие в работе комитетов и органов ПАСЕ, в пленарных заседаниях»,

— заявлял тогда сенатор Александр Башкин.

По его словам, решение приняли из-за антироссийской направленности организации. Глава делегации в ПАСЕ Петр Толстой уточнял, что РФ может денонсировать соглашение и покинуть ассамблею.

Год назад работу в организации приостановила азербайджанская делегация.

«Перед лицом сложившейся в ПАСЕ невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии делегация Азербайджана принимает решение прекратить свое взаимодействие и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления», — объяснили в январе 2024 года представители республики.

Белоруссия вовсе никогда не состояла в Совете Европы.

«Парламентская ассамблея Совета Европы берет на себя большую ответственность, отказываясь сотрудничать с парламентом Беларуси и переводя это сотрудничество в плоскость отношений Парламентской ассамблеи с белорусскими политическими партиями и политизированными неправительственными организациями», — высказывались на тему взаимоотношений с ПАСЕ в МИД республики.

Накануне вице-спикер грузинского парламента Теа Цулукиани заявляла о «красных линиях» для ПАСЕ. По ее словам, власти не будут обсуждать возможное освобождение бывшего президента Михаила Саакашвили и пересматривать итоги парламентских выборов.