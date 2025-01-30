Грузия приостановила участие в ПАСЕ после резолюции с требованием новых выборов

Выборы в парламент Грузии состоялись 26 октября 2024 года. Победу одержала выступающая за сохранение отношений с Россией партия «Грузинская мечта», она набрала 53,93% голосов. Около 38% голосов получили четыре оппозиционные партии, они отказались признавать результаты волеизъявления жителей страны. Членов оппозиции поддержала и бывший президент республики Саломе Зурабишвили. В декабре она уступила кресло главы государства Михаилу Кавелашвили, но пообещала добиваться отмены результатов выборов.