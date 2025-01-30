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Премьер Грузии Кобахидзе: резолюция ПАСЕ о новых выборах является абсурдной

Тбилиси ранее также призвали рассмотреть рекомендацию ПАСЕ об отмене закона об иностранных агентах.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о проведении новых парламентских выборов в стране абсурдной.

Такое заявление он сделал в эфире телекомпании «Имеди».

Кобахидзе отметил, что ПАСЕ официально подтвердила полномочия грузинской делегации, фактически признав результаты выборов. Однако одновременно было выдвинуто условие: если до апреля не будут проведены новые выборы, делегация лишится своих полномочий.

Ассамблея проголосовала за признание грузинской делегации с требованием организовать «подлинно демократические» выборы. Также Тбилиси порекомендовали пересмотреть закон об иностранных агентах.

Напомним, парламентская делегация из Грузии прекратила работу в ПАСЕ с 29 января после того, как ранее была принята резолюция, которая призывает власти страны провести новые парламентские выборы.