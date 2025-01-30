Домодедово приземляют. За что Генпрокуратура России хочет засудить владельца аэропорта Дмитрия Каменщика

В 2016 году в России Каменщик был задержан по обвинению в нарушении ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц) по делу о теракте 2011 года — напомним, тогда террорист-смертник подорвал себя в зале международных отлётов, в результате чего погибли 37 человек и 117 пострадали. Дело в его отношении было закрыто лишь спустя восемь месяцев за отсутствием состава преступления.