Бундестаг одобрил введение постоянного пограничного контроля

Парламент Германии одобрил значительное ужесточение миграционной политики и правил предоставления убежища, сообщает Tagesschau.
29 января в Бундестаге прошли дебаты, по итогам которых большинство депутатов поддержало инициативу оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). План, предложенный кандидатом в канцлеры Фридрихом Мерцем, включает пять ключевых мер.
Документ предусматривает постоянный контроль на границах Германии и запрет на въезд для лиц без разрешения на пребывание. Также предлагается взять под охрану людей, подлежащих депортации, ужесточить законодательство для мигрантов, обвиненных в преступлениях, и ужесточить меры против потенциально опасных лиц.
Ранее в Германии предложили ввести режим ЧС из-за наплыва нелегальных мигрантов. Соответствующую резолюцию на рассмотрение в бундестаг планирует вынести фракция блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.