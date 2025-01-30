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Бундестаг одобрил введение постоянного пограничного контроля

Предусматривается ужесточение законодательства для обвиненных в преступлениях мигрантов и так называемых опасных лиц.

Источник: Аргументы и факты

Парламент Германии одобрил значительное ужесточение миграционной политики и правил предоставления убежища, сообщает Tagesschau.

29 января в Бундестаге прошли дебаты, по итогам которых большинство депутатов поддержало инициативу оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). План, предложенный кандидатом в канцлеры Фридрихом Мерцем, включает пять ключевых мер.

Документ предусматривает постоянный контроль на границах Германии и запрет на въезд для лиц без разрешения на пребывание. Также предлагается взять под охрану людей, подлежащих депортации, ужесточить законодательство для мигрантов, обвиненных в преступлениях, и ужесточить меры против потенциально опасных лиц.

Ранее в Германии предложили ввести режим ЧС из-за наплыва нелегальных мигрантов. Соответствующую резолюцию на рассмотрение в бундестаг планирует вынести фракция блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.