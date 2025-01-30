Бундестаг одобрил введение постоянного пограничного контроля

Документ предусматривает постоянный контроль на границах Германии и запрет на въезд для лиц без разрешения на пребывание. Также предлагается взять под охрану людей, подлежащих депортации, ужесточить законодательство для мигрантов, обвиненных в преступлениях, и ужесточить меры против потенциально опасных лиц.