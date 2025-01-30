Захарова призвала с удвоенным вниманием проверять заявления западных политиков

«Ещё лет 5−7 назад, когда я читала заявления западных государственных деятелей, то обязательно проверяла, не фейк ли это. Сейчас нужно проверять всё с удвоенным вниманием, ибо велик шанс, что очевидно фейковое абсурдное заявление может оказаться точной цитатой», — написала дипломат в телеграм-канале.
Захарова сделала это заявление на фоне слов журналиста Такера Карлсона о том, что администрация прошлого президента США Джо Байдена намеревалась убить российского лидера Владимира Путина. Это вызвало бурную реакцию в России: Дмитрий Песков призвал не верить подобной информации без доказательств, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сказал о необходимости расследования, а председатель Госдумы Вячеслав Володин и вовсе потребовал казнить Байдена и бывшего главу Госдепа Энтони Блинкена.