Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова призвала с удвоенным вниманием проверять заявления западных политиков

Достоверность заявлений западных политиков нужно проверять с удвоенным вниманием из-за вероятности того, что очевидный фейк может оказаться «точной цитатой». С таким призывом выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Life.ru

«Ещё лет 5−7 назад, когда я читала заявления западных государственных деятелей, то обязательно проверяла, не фейк ли это. Сейчас нужно проверять всё с удвоенным вниманием, ибо велик шанс, что очевидно фейковое абсурдное заявление может оказаться точной цитатой», — написала дипломат в телеграм-канале.

Захарова сделала это заявление на фоне слов журналиста Такера Карлсона о том, что администрация прошлого президента США Джо Байдена намеревалась убить российского лидера Владимира Путина. Это вызвало бурную реакцию в России: Дмитрий Песков призвал не верить подобной информации без доказательств, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сказал о необходимости расследования, а председатель Госдумы Вячеслав Володин и вовсе потребовал казнить Байдена и бывшего главу Госдепа Энтони Блинкена.