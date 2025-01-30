В Раде планируют продлить срок медкомиссии для ограниченно годных

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, предлагающий продлить срок прохождения медкомиссии для граждан, признанных ограниченно годными, до 5 июня. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко.
Он выразил уверенность в необходимости оперативного рассмотрения и голосования по данному законопроекту, после чего он должен быть направлен на подпись.
Изменения в законодательство, вступившие в силу 4 мая 2024 года, требуют от ограниченно годных пройти повторное медицинское обследование в течение девяти месяцев для подтверждения своего статуса. Срок действия этой нормы истекает 4 февраля, и в связи с этим военкоматы Украины предупредили, что после указанной даты могут начать отправку повесток тем, кто не прошел повторный осмотр.
Если военнообязанный не явится по полученной повестке, он будет автоматически квалифицирован как находящийся в розыске, что может привести к последствиям.
Ранее сообщалось, что на Украине сотрудники территориальных центров комплектования мобилизуют наркоманов и хронических алкоголиков для выполнения плана. Сотрудники военно-врачебных комиссий закрывают глаза на состояние мобилизованных.