Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что освобождение страны произошло благодаря Соединенным Штатам.
Как сообщает Esslinger Zeitung, политик подчеркнул, что США сыграли ключевую роль в возвращении Германии к демократическим ценностям.
Шольц также выразил недовольство позицией американского предпринимателя Илона Маска, который, по его мнению, оказывает поддержку правым политическим силам в Германии.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил своё возмущение по поводу того, что американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск поддерживает правые политические силы в Европе.