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Шольц заявил, что Германию освободили США

Именно поэтому он «взбешен» тем, что американский миллиардер Илон Маск поддерживает правых политиков Германии.

Источник: Аргументы и факты

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что освобождение страны произошло благодаря Соединенным Штатам.

Как сообщает Esslinger Zeitung, политик подчеркнул, что США сыграли ключевую роль в возвращении Германии к демократическим ценностям.

Шольц также выразил недовольство позицией американского предпринимателя Илона Маска, который, по его мнению, оказывает поддержку правым политическим силам в Германии.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил своё возмущение по поводу того, что американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск поддерживает правые политические силы в Европе.