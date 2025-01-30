Шольц назвал США освободителями Германии от нацизма

Ранее в тот же день Шольц в интервью американскому телеканалу CNN раскритиковал это заявление Маска, отметив, что Германия всегда несла и продолжит нести ответственность за поступки немецких нацистов, и это касается как граждан, чьи дедушки и бабушки жили в этой стране в прошлом, так и мигрантов. При этом Шольц выразил благодарность США за то, что они спасли Германию от нацизма.