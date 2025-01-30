«Мы очень рады, что Соединенные Штаты освободили нашу страну и помогли нам снова стать демократией», — приводит слова Шольца издание Esslinger Zeitung.
Он уточнил, что из-за этого факта его злит поддержка американским предпринимателем и политиком Илоном Маском правых политиков Германии.
Ранее в тот же день Шольц в интервью американскому телеканалу CNN раскритиковал это заявление Маска, отметив, что Германия всегда несла и продолжит нести ответственность за поступки немецких нацистов, и это касается как граждан, чьи дедушки и бабушки жили в этой стране в прошлом, так и мигрантов. При этом Шольц выразил благодарность США за то, что они спасли Германию от нацизма.
Тогда же официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о том, что если канцлер ФРГ Олаф Шольц начал осуждать всех, кто поддерживает правые силы в Европе, как, например, это делает американский миллиардер и предприниматель Илон Маск, глава правительства Германии должен прекратить помогать неонацистскому режиму на Украине.
25 января Маск, выступая на предвыборном мероприятии партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), заявил, что руководство ФРГ практикует тоталитаризм, ограничивая свободу слова граждан. Миллиардер заявил, что немцы должны гордиться своей нацией и перестать чувствовать вину за прошлое страны.