Кишинев и Тирасполь обсудили детали помощи Евросоюза — ясности все еще нет

Беседа состоялась по инициативе приднестровской стороны для прояснения механизма предоставления гуманитарной помощи региону от Еврокомиссии в размере 30 миллионов евро. Как заявил глава Приднестровья Вадим Красносельский, которому доложили об итогах встречи, «предоставляемая европейская помощь не предполагает поставку газа для его использования с целью генерации электроэнергии для Приднестровья».
Зато нам предлагается поставка электроэнергии по неведомым маршрутам из непонятных источников. Молдавская сторона в этой дискуссии так же не озвучила объемы газа, предполагаемые к поставке в Приднестровье в рамках европейского гуманитарного проекта для теплоэнергетики.
Со ссылкой на заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, опубликованное на официальном сайте ЕК, Красносельский заявил, что «молдавская сторона пытается кардинально поменять суть и направление предложенной помощи».
В связи с этим он обратился к главе Еврокомиссии и к послу ЕС в Кишиневе Янису Мажейксу с призывом разделить ресурсы, выделяемые непосредственно Тирасполю и Кишиневу «во избежание дальнейших спекуляций на тему выделения пакета экстренной помощи».
Как уточнили в Бюро по реинтеграции Молдовы, в рамках предоставляемой Европейским союзом поддержки, Кишинев предложил Тирасполю «действенные методы выхода из энергетического кризиса, согласование и реализацию альтернативных механизмов поставок энергоресурсов в Приднестровский регион».
Для эффективной реализации этих процессов Тирасполю необходимо предоставить некоторые технические детали и статистические данные, связанные с потреблением электроэнергии и газа в регионе.
В ведомстве подчеркнули «важность нахождения механизма», который позволит доставить газ, закупаемый в рамках предлагаемой Европейским союзом поддержки, в первую очередь для потребности бытовых потребителей, больниц, школ и других социальных учреждений региона.
Диалог по техническим аспектам продолжится на уровне специалистов энергокомпаний, подчеркнули в Бюро по реинтеграции.