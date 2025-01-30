Кишинев и Тирасполь обсудили детали помощи Евросоюза — ясности все еще нет

Зато нам предлагается поставка электроэнергии по неведомым маршрутам из непонятных источников. Молдавская сторона в этой дискуссии так же не озвучила объемы газа, предполагаемые к поставке в Приднестровье в рамках европейского гуманитарного проекта для теплоэнергетики.