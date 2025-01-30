Автора «матери всех санкций» против России Менендеса посадили в тюрьму за коррупцию

Напомним, осенью 2023 года Менендес сложил с себя полномочия председателя комитета по иностранным делам Сената Конгресса США из-за выдвинутых против него обвинений. По результатам судебного заседания, Менендеса признали виновным по 16 пунктам из 18. Его обвинили во взяточничестве и вымогательстве на посту должностного лица. Правоохранительные органы изъяли у сенатора 13 слитков золота, премиальный автомобиль Mercedes-Benz и более 550 тысяч долларов наличными.