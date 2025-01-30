Трамп заморозил отправку $50 млн ХАМАС на презервативы для бомб

Дональд Трамп решил приостановить перечисление 50 миллионов долларов йеменскому движению ХАМАС на покупку презервативов, которые использовались для создания бомб. Президент США объявил об этом во время своего выступления в Белом доме. Он отметил, что эти средства направлялись в Газу.