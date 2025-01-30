Трамп заморозил отправку $50 млн ХАМАС на презервативы для бомб

«Мы заметили и пресекли перевод 50 миллионов долларов для закупки презервативов ХАМАС. Вы знаете их дальнейшую судьбу? Их применяли для изготовления бомб», — пояснил он.
Трамп добавил, что Вашингтон также заморозил 45 миллионов долларов, предназначенные на стипендии по политике разнообразия, равенства и инклюзивности в Мьянме.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала решение Джо Байдена выделить деньги на презервативы для палестинцев в секторе Газа «абсурдной тратой». Информацию об этих расходах предоставил Департамент эффективности государственного управления, которым руководит Илон Маск.