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Глава Евросовета Кошта: ЕС будет защищать территориальную целостность Дании

Европейский союз намерен поддерживать Данию.

Источник: Аргументы и факты

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил в интервью Euronews о намерении Евросоюза поддерживать территориальную целостность Дании на фоне высказываний президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Гренландии.

Кошта подчеркнул, что сохранение суверенитета и стабильности границ государств-членов ЕС является принципиально важным вопросом.

Он отметил, что Евросоюз будет твердо отстаивать эти позиции в случае любых угроз в адрес Дании.

Ранее издание Politico сообщило, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом стало для стран ЕС серьезным испытанием, а заявление американского лидера по поводу необходимости присоединить Гренландию к США вызвало шок у лидеров объединения.