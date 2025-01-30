Глава Евросовета Кошта: ЕС будет защищать территориальную целостность Дании

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил в интервью Euronews о намерении Евросоюза поддерживать территориальную целостность Дании на фоне высказываний президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Гренландии.
Кошта подчеркнул, что сохранение суверенитета и стабильности границ государств-членов ЕС является принципиально важным вопросом.
Он отметил, что Евросоюз будет твердо отстаивать эти позиции в случае любых угроз в адрес Дании.
Ранее издание Politico сообщило, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом стало для стран ЕС серьезным испытанием, а заявление американского лидера по поводу необходимости присоединить Гренландию к США вызвало шок у лидеров объединения.