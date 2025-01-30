Премьер Греции заявил, что европейцы должны тратить больше на оборону

Премьера спросили о том, беспокоит ли его, что новую администрацию США возглавил человек, который, по крайней мере, непредсказуем и может изменить баланс сил в греко-турецких отношениях. «Трамп может быть непредсказуемым, но одновременно он с огромной скоростью реализует программу, с которой был избран, — ответил Мицотакис. — И я думаю, что сейчас мы вступаем в новую глобальную обстановку, где, возможно, традиционная роль Соединенных Штатов как гаранта мирового “порядка вещей”, мира во всем мире и международного права не будет столь важной. Но даже в эту новую эпоху Греция и Соединенные Штаты имеют много общих интересов. Мы можем быть полезны Соединенным Штатам не только потому, что являемся фактором стабильности в особо чувствительном регионе, а потому что, например, мы тратим на оборону более 3% нашего ВВП».