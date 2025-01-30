Премьер Греции заявил, что европейцы должны тратить больше на оборону

АФИНЫ, 30 января. /ТАСС/. Греция является крупным покупателем американских систем вооружения и согласна с президентом США Дональдом Трампом, что европейцы должны тратить больше на оборону. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью телеканалу Alpha.
Премьера спросили о том, беспокоит ли его, что новую администрацию США возглавил человек, который, по крайней мере, непредсказуем и может изменить баланс сил в греко-турецких отношениях. «Трамп может быть непредсказуемым, но одновременно он с огромной скоростью реализует программу, с которой был избран, — ответил Мицотакис. — И я думаю, что сейчас мы вступаем в новую глобальную обстановку, где, возможно, традиционная роль Соединенных Штатов как гаранта мирового “порядка вещей”, мира во всем мире и международного права не будет столь важной. Но даже в эту новую эпоху Греция и Соединенные Штаты имеют много общих интересов. Мы можем быть полезны Соединенным Штатам не только потому, что являемся фактором стабильности в особо чувствительном регионе, а потому что, например, мы тратим на оборону более 3% нашего ВВП».
«Следовательно, мы согласны с президентом Трампом, когда он говорит, что европейцы должны тратить [на оборону] больше», — пояснил премьер.
«Мы являемся крупными покупателями американских систем вооружения. На нашей территории находятся точки ввоза сжиженного природного газа. Греческое судоходство, обратите внимание на его важность, владеет 25% мировых мощностей по транспортировке СПГ. Вы думаете, что это не дает нам еще каких-то аргументов для построения еще более прочных греко-американских отношений?» — сказал Мицотакис. Он также обратил внимание на тот факт, что «две американские компании, Exxon и Chevron, уже работают в Греции, и Chevron может быть заинтересована в расширении деятельности на греческой территории».
20 января официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис сообщил журналистам на брифинге, что американская компания Chevron выразила интерес к проведению разведки и эксплуатации месторождений углеводородов в акватории юго-западнее полуострова Пелопоннес и вплоть до запада острова Крита в Эгейском море.
Греция и США внесли в октябре 2019 года изменения в соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве, которое было заключено в 1990 году. В документе идет речь о расширении военно-морской базы США в заливе Суда на острове Крит, об использовании военно-воздушной базы около города Лариса, базы армейской авиации в Стефановикио (область Магнисия) и порта Александруполис на северо-востоке Греции. Предусматривается также возможность использовать любой другой военный объект на территории Греции с ее согласия. 14 октября 2021 года Соединенные Штаты и Греция подписали в Вашингтоне второй протокол о внесении изменений в оборонное соглашение, которым добавляются еще четыре военные базы США.