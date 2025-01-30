Автора «матери всех санкций» против России посадили на 11 лет в США

В ходе судебного процесса стало известно, что экс-сенатор использовал свою должность председателя Демократической партии в сенатском комитете по иностранным делам для реализации интересов бизнесменов, которые щедро награждали его семью золотыми слитками, деньгами и дорогими подарками. Менендесу также были предъявлены обвинения в препятствовании правосудию, вымогательстве и мошенничестве с использованием электронных средств связи.