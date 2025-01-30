Bloomberg: США рассматривают новые ограничения на экспорт чипов для ИИ

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых ограничений на экспорт микросхем в Китай. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники.
Ожидается, что новые меры затронут, в частности, чипы H20 от американской компании Nvidia, предназначенные для технологий искусственного интеллекта (ИИ). Эта модель микросхем была разработана Nvidia с учётом требований к американскому экспорту, что сделало её менее производительной.
По информации агентства, обсуждение новых ограничений находится на ранних стадиях, однако уже сейчас реакция рынка заметна: стоимость акций Nvidia упала на 6% после появления новостей о возможных ограничениях на экспорт.
Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что соревнование в сфере вооружений сменилось глобальной гонкой искусственного интеллекта (ИИ), и России важно развиваться в том же направлении, что и США, где недавно был анонсирован амбициозный проект «Звёздные врата» (StarGate).