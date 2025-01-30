Эксперт Лукьянов заявил, что Трамп не считает Украину важным активом

«Ему [Трампу] надо именно остановить, прекратить кровопролитие, которого он, думаю, искренне не хочет. И, возможно, в целом скинуть все дальнейшие проблемы на европейцев: ваш континент, вы и занимайтесь. Восстановление и прочее. А самому забыть об этом, потому что, с его точки зрения, Украина отвлекает от более важных дел, — предположил Лукьянов. — А задача с российской стороны, о чем президент [РФ Владимир] Путин говорил многократно и недавно повторил, собственно, в день инаугурации Трампа, — это то, что мы готовы к переговорам, хотим разрешения этого конфликта. Но разрешение его подразумевает возвращение к первопричине проблем и ее устранение. Вот это Трампу вряд ли интересно».