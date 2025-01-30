Эксперт Лукьянов заявил, что Трамп не считает Украину важным активом

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп расценивает Украину скорее как балласт, нежели как стратегического партнера, при этом он стремится урегулировать конфликт, чтобы не потерять свой имидж. Об этом заявил в интервью ТАСС директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
«“Потерять Украину” Трамп не может, потому что он считает — и я думаю, что и его ближайшее окружение разделяет это мнение, — что она им, в общем-то, не нужна. Потерять то, что тебе не нужно, — значит, сбросить балласт, — отметил он, отвечая на соответствующий вопрос. — Другой момент, и это важно для Трампа: он не может потерять лицо. А для этого он не должен допустить ситуации, как у [бывшего президента США Джо] Байдена в Афганистане».
По мнению Лукьянова, Трамп осознает, что крах режима на Украине повлечет за собой проблемы не только для нынешнего руководства страны, но и для американской клиентуры, которой «придется оттуда разбегаться в разные стороны».
«Это, видимо, пока не непосредственная перспектива. Но любая желаемая им договоренность, видимо, будет учитывать именно этот фактор престижа», — подчеркнул он.
Разные цели одного решения
Комментируя непосредственную возможность президента США выполнить свое предвыборное обещание и остановить конфликт на Украине, директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» обратил внимание, что цели в урегулировании украинского кризиса и мирных переговоров у Москвы и Вашингтона принципиально расходятся.
«Ему [Трампу] надо именно остановить, прекратить кровопролитие, которого он, думаю, искренне не хочет. И, возможно, в целом скинуть все дальнейшие проблемы на европейцев: ваш континент, вы и занимайтесь. Восстановление и прочее. А самому забыть об этом, потому что, с его точки зрения, Украина отвлекает от более важных дел, — предположил Лукьянов. — А задача с российской стороны, о чем президент [РФ Владимир] Путин говорил многократно и недавно повторил, собственно, в день инаугурации Трампа, — это то, что мы готовы к переговорам, хотим разрешения этого конфликта. Но разрешение его подразумевает возвращение к первопричине проблем и ее устранение. Вот это Трампу вряд ли интересно».
Неоспоримый козырь
По мнению эксперта, козырем российской стороны в момент переговоров будет ситуация на фронте.
«Какой бы Трамп ни был толстокожий, это он прекрасно понимает. И он, собственно, все время говорит об этом, и его люди тоже говорят, что Украина может потерять, так сказать, вообще все, — подчеркнул он. — Это возвращает нас к предыдущей части разговора: чем дольше это тянется и чем меньше шансов на то, что Украина сможет устоять, тем ближе Трамп должен быть к желанию все это решить».
При этом Лукьянов указал, что позиция России по условиям прекращения конфликта на Украине однозначна и простая остановка боевых действий не приемлема.
«Опять-таки он [Трамп] хотел бы просто остановить, но, думаю, российская сторона просто на остановку не согласится. Значит, придется вступать в какие-то более сложные разговоры», — сказал он.
Двойственный характер поддержки
Лукьянов также заметил, что с приходом в Белый дом Трампа время лозунга «Нельзя обсуждать Украину без Украины» прошло, так как он поддерживался представителями либерального мирового порядка, выступающими за равенство всех государств, в то время как для нынешнего лидера США мир делится на страны главные и зависимые.
«Он [Трамп] считает, что есть страны главные, а остальные должны выполнять, что те скажут. И в этом смысле для него Украина точно не субъект. Он исходит примерно из такой логики: “А с какой стати мне их спрашивать, если они живут на наши деньги? Как я скажу, так и будет”, — уточнил эксперт. — Корректно это или нет — другой вопрос. Думаю, его ожидают некоторые сюрпризы и в отношениях с Киевом. Но он считает иначе».