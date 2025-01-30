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Эксперт Лукьянов заявил, что Трамп не считает Украину важным активом

При этом президент США «не может потерять лицо», поэтому для него важно добиться урегулирования конфликта, считает директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Источник: AP 2024

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп расценивает Украину скорее как балласт, нежели как стратегического партнера, при этом он стремится урегулировать конфликт, чтобы не потерять свой имидж. Об этом заявил в интервью ТАСС директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«“Потерять Украину” Трамп не может, потому что он считает — и я думаю, что и его ближайшее окружение разделяет это мнение, — что она им, в общем-то, не нужна. Потерять то, что тебе не нужно, — значит, сбросить балласт, — отметил он, отвечая на соответствующий вопрос. — Другой момент, и это важно для Трампа: он не может потерять лицо. А для этого он не должен допустить ситуации, как у [бывшего президента США Джо] Байдена в Афганистане».

По мнению Лукьянова, Трамп осознает, что крах режима на Украине повлечет за собой проблемы не только для нынешнего руководства страны, но и для американской клиентуры, которой «придется оттуда разбегаться в разные стороны».

«Это, видимо, пока не непосредственная перспектива. Но любая желаемая им договоренность, видимо, будет учитывать именно этот фактор престижа», — подчеркнул он.

Разные цели одного решения

Комментируя непосредственную возможность президента США выполнить свое предвыборное обещание и остановить конфликт на Украине, директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» обратил внимание, что цели в урегулировании украинского кризиса и мирных переговоров у Москвы и Вашингтона принципиально расходятся.

«Ему [Трампу] надо именно остановить, прекратить кровопролитие, которого он, думаю, искренне не хочет. И, возможно, в целом скинуть все дальнейшие проблемы на европейцев: ваш континент, вы и занимайтесь. Восстановление и прочее. А самому забыть об этом, потому что, с его точки зрения, Украина отвлекает от более важных дел, — предположил Лукьянов. — А задача с российской стороны, о чем президент [РФ Владимир] Путин говорил многократно и недавно повторил, собственно, в день инаугурации Трампа, — это то, что мы готовы к переговорам, хотим разрешения этого конфликта. Но разрешение его подразумевает возвращение к первопричине проблем и ее устранение. Вот это Трампу вряд ли интересно».

Неоспоримый козырь

По мнению эксперта, козырем российской стороны в момент переговоров будет ситуация на фронте.

«Какой бы Трамп ни был толстокожий, это он прекрасно понимает. И он, собственно, все время говорит об этом, и его люди тоже говорят, что Украина может потерять, так сказать, вообще все, — подчеркнул он. — Это возвращает нас к предыдущей части разговора: чем дольше это тянется и чем меньше шансов на то, что Украина сможет устоять, тем ближе Трамп должен быть к желанию все это решить».

При этом Лукьянов указал, что позиция России по условиям прекращения конфликта на Украине однозначна и простая остановка боевых действий не приемлема.

«Опять-таки он [Трамп] хотел бы просто остановить, но, думаю, российская сторона просто на остановку не согласится. Значит, придется вступать в какие-то более сложные разговоры», — сказал он.

Двойственный характер поддержки

Лукьянов также заметил, что с приходом в Белый дом Трампа время лозунга «Нельзя обсуждать Украину без Украины» прошло, так как он поддерживался представителями либерального мирового порядка, выступающими за равенство всех государств, в то время как для нынешнего лидера США мир делится на страны главные и зависимые.

«Он [Трамп] считает, что есть страны главные, а остальные должны выполнять, что те скажут. И в этом смысле для него Украина точно не субъект. Он исходит примерно из такой логики: “А с какой стати мне их спрашивать, если они живут на наши деньги? Как я скажу, так и будет”, — уточнил эксперт. — Корректно это или нет — другой вопрос. Думаю, его ожидают некоторые сюрпризы и в отношениях с Киевом. Но он считает иначе».

Трамп Дональд