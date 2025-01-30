В Запорожье мобилизовали мужчину при переоформлении отсрочки

В Запорожье, находящемся под контролем Киева, сотрудники территориального центра комплектования мобилизовали мужчину в Вооруженные силы Украины во время оформления отсрочки, сообщает «Страна.ua» в Telegram.
Инцидент произошел в маршрутке, где у пассажира проверяли документы.
Он предъявил справку, подтверждающую освобождение от призыва до 7 февраля в связи с переоформлением отсрочки. Однако представители территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата) не приняли во внимание данный документ и все равно задержали мужчину.
Ранее стало известно, что на Украине сотрудники территориальных центров комплектования мобилизуют наркоманов и хронических алкоголиков для выполнения плана.