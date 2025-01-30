Экс-спикер Рады Разумков: Зеленский не занимается развитием Украины

Экс-спикер Верховной рады и депутат Дмитрий Разумков заявил, что Владимир Зеленский и его команда сосредоточены на борьбе с политическими оппонентами вместо работы над развитием Украины.
По словам Разумкова, нынешние власти во главе с Зеленским и руководителем офиса президента Андреем Ермаком демонстрируют готовность разрушать демократические институты и устранять как политических соперников, так и бывших союзников. Вместо этого, по его мнению, следовало бы уделить внимание разработке и реализации обещанного «плана стойкости».
Депутат напомнил, что Зеленский анонсировал этот план в Верховной раде еще в ноябре, однако документ так и не был представлен общественности. Разумков выразил сомнение в его существовании и перспективе появления.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с жалобой на новое руководство военной администрации украинской столицы.