Маск отказался от Нобелевской премии мира, на которую его выдвинул Евродепутат

Напомним, что основателя SpaceX уже выдвигали на Нобелевскую премию в 2024 году. Тогда кандидатуру Илона Маска предложил норвежский депутат Мариус Нильсен. Премию в итоге присудили японской организации Nihon Hidankyo, объединяющей тех, кто выжил после ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в 1945 году.