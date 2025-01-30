Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп подписал указ о создании миграционного центра на 30 тыс. мест в Гуантанамо

Президент США Дональд Трамп заявил о подписании указа, который обязывает Пентагон и министерство внутренней безопасности подготовить миграционный центр на 30 тысяч мест на базе в Гуантанамо.

Источник: Life.ru

Этот центр будет предназначен для содержания задержанных нелегальных мигрантов, которых Трамп назвал «самыми опасными преступниками». Выступая в Белом доме, политик отметил, что «многие даже не знают об этом».

«Большинство людей даже не знают об этом. У нас есть 30 тысяч коек в одном комплексе, чтобы удерживать самых опасных преступников-нелегалов», — заявил республиканец.

Ранее Трамп подписал указ, запрещающий в стране проведение операций по смене пола у граждан младше 19 лет. Глава государства подчеркнул, что изменение пола у детей и подростков — опасная тенденция, которая останется чёрным пятном в американской истории.