Трамп обвинил ФРС в худшей инфляции в истории США и пообещал принять меры

Кроме того, он отметил, что если бы ФРС меньше внимания уделяла вопросам разнообразия, равенства, инклюзивности, гендерной идеологии, «зеленой энергетики» и изменению климата, инфляция не стала бы такой проблемой. В противном случае, по его словам, США не столкнулись бы с такой серьезной инфляцией.