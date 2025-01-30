Трамп обвинил ФРС в худшей инфляции в истории США и пообещал принять меры

Дональд Трамп указал, что «худшая инфляция в истории США» стала результатом «неэффективной работы» и неправильной политики Федеральной резервной системы (ФРС).
Трамп выразил мнение, что ФРС плохо справилась с регулированием банковской деятельности, и добавил, что Министерство финансов возьмет на себя задачу по снижению ненужного регулирования и восстановлению кредитования для американцев и бизнеса.
Кроме того, он отметил, что если бы ФРС меньше внимания уделяла вопросам разнообразия, равенства, инклюзивности, гендерной идеологии, «зеленой энергетики» и изменению климата, инфляция не стала бы такой проблемой. В противном случае, по его словам, США не столкнулись бы с такой серьезной инфляцией.
Ранее Боб Менендес, бывший сенатор США, осуждённый на 11 лет тюрьмы за коррупцию, заявил о своей невиновности и намерении обжаловать вынесенный вердикт.