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Трамп обвинил ФРС в худшей инфляции в истории США и пообещал принять меры

Новая администрация США намерена принять меры для ее устранения и укрепления национальной экономики.

Источник: Аргументы и факты

Дональд Трамп указал, что «худшая инфляция в истории США» стала результатом «неэффективной работы» и неправильной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Трамп выразил мнение, что ФРС плохо справилась с регулированием банковской деятельности, и добавил, что Министерство финансов возьмет на себя задачу по снижению ненужного регулирования и восстановлению кредитования для американцев и бизнеса.

Кроме того, он отметил, что если бы ФРС меньше внимания уделяла вопросам разнообразия, равенства, инклюзивности, гендерной идеологии, «зеленой энергетики» и изменению климата, инфляция не стала бы такой проблемой. В противном случае, по его словам, США не столкнулись бы с такой серьезной инфляцией.

Ранее Боб Менендес, бывший сенатор США, осуждённый на 11 лет тюрьмы за коррупцию, заявил о своей невиновности и намерении обжаловать вынесенный вердикт.