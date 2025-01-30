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Пентагон поручит вузам продвигать идею превосходства США

ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Всем американским учебным заведениям, где готовят специалистов в области обороны, будет поручено продвигать идею о «превосходстве США», заявил министр обороны Штатов Пит Хегсет в своем меморандуме.

Источник: © РИА Новости

«Федеральные академии для обучения и подготовки офицеров Вооруженных сил США и другие военно-академические учреждения должны учить тому, что Америка и ее основополагающие документы остаются самой мощной силой в истории человечества,» — говорится в меморандуме для высшего руководства Пентагона.

Кроме того, в документе отмечено, что в министерстве обороны США специальная группа займется вопросами, связанными с отменой так называемой политики «разнообразия, равенства и инклюзивности» (DEI) и ликвидацией гендерного радикализма в вооруженных силах. Подчеркивается, что назначения на должности должны происходить в соответствии с индивидуальными заслугами и упорным трудом, без учета таких посторонних факторов, как гендер или национальность.

К 1 марта целевая группа должна представить свой первый отчет о мерах, принятых Пентагоном для прекращения инициатив DEI. Окончательный отчет ожидается не позднее 1 июня.