Кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС заявил об отказе от сотрудничества с АдГ

«Мы не говорили с АдГ, мы ничего с ними не обсуждаем, мы не сравниваем тексты, но мы выдвигаем то, что считаем правильным в этом вопросе», — сказал Мерц в эфире телеканала ARD. Вынесение чего-либо на голосование, по его словам, не означает сотрудничество с партией. «Между ХДС/ ХСС и АдГ нет никакого сотрудничества», — констатировал политик.
Мерц подчеркнул, что его фракция попросила СДПГ, «зеленых» и СвДП проголосовать за резолюцию консерваторов. «Они получили от нас тексты на выходных. Они приняли другое решение. Но теперь мы внесли в Бундестаг то, что считаем правильным, и получили за это большинство», — сказал лидер ХДС. В то же время он вновь предложил социал-демократам и «зеленым» обсудить законопроект ХДС/ХСС, голосование по которому состоится в пятницу. «Мы еще можем обсудить законопроект, который вынесем на голосование в пятницу», — резюмировал Мерц.
В среду Бундестаг принял одну из резолюций фракции ХДС/ ХСС по ужесточению миграционной политики, причем поддержку ей выразили депутаты «Альтернативы для Германии». В ФРГ это рассматривают как снижение порога «отмежевания» консерваторов от правых популистов. АдГ называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможной совместную работу с ней в рамках какой бы то ни было коалиции — ни на федеральном, ни на региональном уровнях.
ХДС/ХСС внес на голосование две резолюции. Одна из них предусматривает состоящий из пяти пунктов план по обеспечению долгосрочного контроля на германских границах и «последовательной депортации лиц, которые должны покинуть страну». Ее одобрили 348 депутатов, 345 проголосовали против, 10 воздержались. В то же время резолюция не обязывает правительство предпринять определенные действия, она лишь призывает к ним. Вторая резолюция ХДС/ХСС предусматривала расширение полномочий правоохранительных органов. Она не нашла большинства в Бундестаге.
Принятие резолюции может повлиять на голосование 31 января, когда Бундестаг будет обсуждать уже юридически обязывающий законопроект.