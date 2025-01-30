Кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС заявил об отказе от сотрудничества с АдГ

Мерц подчеркнул, что его фракция попросила СДПГ, «зеленых» и СвДП проголосовать за резолюцию консерваторов. «Они получили от нас тексты на выходных. Они приняли другое решение. Но теперь мы внесли в Бундестаг то, что считаем правильным, и получили за это большинство», — сказал лидер ХДС. В то же время он вновь предложил социал-демократам и «зеленым» обсудить законопроект ХДС/ХСС, голосование по которому состоится в пятницу. «Мы еще можем обсудить законопроект, который вынесем на голосование в пятницу», — резюмировал Мерц.