Новый посол Британии в США отказался от своей критики Трампа в прошлом

Новый посол Великобритании в США, Питер Мандельсон, пересмотрел свою критику в адрес Дональда Трампа, признав ее необоснованной и ошибочной.
Мандельсон отметил, что его прежние замечания о Трампе были неверными и заявил, что за это время отношение к президенту изменилось. Он добавил, что теперь Трамп заслуживает его уважения, и это будет основой его работы на новом посту.
Стоит отметить, что в 2019 году Мандельсон называл Трампа «угрозой для мира». В свою очередь, в конце декабря 2024 года Крис Ласивита, советник штаба Трампа, резко отозвался о Мандельсоне, назвав его «идиотом».
Ранее стало известно, что Евросоюз и Великобритания подготовились к возможной торговой войне с США, у них есть ответные меры, если Дональд Трамп решит опять повысить пошлины на ввоз продукции из этих стран.