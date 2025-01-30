Диас-Канель счел жестокими планы Трампа разместить мигрантов в Гуантанамо

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья также выступил с осуждением этих планов Трампа, охарактеризовав их как проявление неуважения к человеческим правам и международному праву. Он подчеркнул, что Гуантанамо является кубинской территорией и находится под незаконной оккупацией, выходящей за пределы юрисдикции американских судов.