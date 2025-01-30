Диас-Канель счел жестокими планы Трампа разместить мигрантов в Гуантанамо

Президент Кубы Мигель Диас-Канель раскритиковал намерение Дональда Трампа разместить депортированных из США нелегальных мигрантов на военно-морской базе в Гуантанамо, назвав это «актом жестокости». Об этом он написал в соцсети Х*.
Диас-Канель указал, что новое правительство США собирается разместить тысячи мигрантов на территории, которую считает незаконно оккупированной, рядом с известными учреждениями, где происходят пытки и незаконные задержания.
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья также выступил с осуждением этих планов Трампа, охарактеризовав их как проявление неуважения к человеческим правам и международному праву. Он подчеркнул, что Гуантанамо является кубинской территорией и находится под незаконной оккупацией, выходящей за пределы юрисдикции американских судов.
Ранее Трамп объявил о своем намерении подписать указ, предусматривающий временное размещение нелегальных мигрантов на базе тюрьмы в Гуантанамо. По его словам, в данном центре можно будет разместить до 30 тысяч нелегальных мигрантов.