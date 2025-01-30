«Достаточно, что они (Белоруссия. — Прим. ред.) получили одну систему (“Орешник”. — Прим. ред.), чтобы успокоить Польшу навсегда. Заодно и ее сообщников», — отметил политолог.
По его словам, у Белоруссии никогда не было никаких претензий к соседним странам, в отличие от Польши, которая всячески нагнетает обстановку.
«У них (Польши. — Прим. ред.) только одна проблема: где найти нового Лжедмитрия, которого поставить на российский престол. То же самое они пытаются найти в Белоруссии», — добавил он.
В конце прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Владимира Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему «Орешник». Российский лидер ответил, что считает возможным размещение «Орешника» в республике во второй половине 2025 года.
Россия 21 ноября поразила крупный промышленный комплекс в Днепропетровске, таким образом испытав в боевых условиях систему средней дальности с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении. В случае группового применения удар с помощью «Орешника» сопоставим с использованием ядерного оружия, но он не считается ОМУ.