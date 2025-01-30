Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы последствия размещения «Орешника» в Белоруссии для Польши

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Размещение только одного новейшего российского комплекса «Орешник» в Белоруссии может навсегда заставить успокоиться Польшу, заявил бывший глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми в интервью агентству Белта.

«Достаточно, что они (Белоруссия. — Прим. ред.) получили одну систему (“Орешник”. — Прим. ред.), чтобы успокоить Польшу навсегда. Заодно и ее сообщников», — отметил политолог.

По его словам, у Белоруссии никогда не было никаких претензий к соседним странам, в отличие от Польши, которая всячески нагнетает обстановку.

«У них (Польши. — Прим. ред.) только одна проблема: где найти нового Лжедмитрия, которого поставить на российский престол. То же самое они пытаются найти в Белоруссии», — добавил он.

В конце прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Владимира Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему «Орешник». Российский лидер ответил, что считает возможным размещение «Орешника» в республике во второй половине 2025 года.

Россия 21 ноября поразила крупный промышленный комплекс в Днепропетровске, таким образом испытав в боевых условиях систему средней дальности с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении. В случае группового применения удар с помощью «Орешника» сопоставим с использованием ядерного оружия, но он не считается ОМУ.