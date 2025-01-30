Трамп приказал создать в Гуантанамо места для нелегалов

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм заявила, что под арестом в Гуантанамо могут оказаться «худшие из худших». Шеф Пентагона Пит Хегсет в эфире Fox News заверил, что задержанные нелегалы не будут содержаться вместе с подозреваемыми в терроризме, которые находятся в тюрьме. Он предположил, что целью центра будет «временный транзит» на время оформления документов о депортации. Хегсет отметил, что для увеличения вместимости Гуантанамо на 6 тыс. мест можно использовать поле для гольфа.