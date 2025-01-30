Глава Приднестровья прокомментировал подачу Молдавией газа в долг

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что правительство страны выделит такой объем этого ресурса для решения сложившейся проблемы.
«Это количество газа позволит непродолжительный период времени поддержать давление в трубе. Надеюсь, его хватит до начала полноценной регулярной поставки газа в республику. Подчеркну, эти мизерные кубометры — вынужденная временная мера. Их наличие никак не разрешает энергетический кризис, поскольку нормальное потребление газа в Приднестровье составляет порядка трех миллионов кубометров в сутки», — сказал Красносельский.
По его расчетам, полученных объемов хватит на 1−1,5 недели.
Лидер Приднестровья также добавил, что до начала кризиса в ПМР заготовили определенный запас голубого топлива за счет экономии, остановив работу энергоемких предприятий. По его словам, это позволило создать условия, чтобы граждане могли готовить в квартирах пищу, и, что крайне важно, не допустили разгерметизации всей газовой системы.
После прекращения Украиной транзита голубого топлива из России в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без этого ресурса. И если Кишинев получает его от европейских стран, повышая тарифы для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. Из-за этого в Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, а в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.