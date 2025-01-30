Глава Приднестровья прокомментировал подачу Молдавией газа в долг

После прекращения Украиной транзита голубого топлива из России в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без этого ресурса. И если Кишинев получает его от европейских стран, повышая тарифы для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. Из-за этого в Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, а в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.