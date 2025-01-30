Новый глава Пентагона назвал Израиль примерным союзником

Стороны договорились продолжать тесное сотрудничество. Кроме того, в субботу Трамп объявил об отмене запрета на передачу Израилю авиабомб весом 2 000 фунтов, который был введен при администрации Джо Байдена. Президент уточнил, что боеприпасы давно находились на складах, Израиль оплатил их и ожидал поставку.