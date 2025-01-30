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Новый глава Пентагона назвал Израиль примерным союзником

Хегсет подчеркнул, что под руководством американского президента Дональда Трампа США полностью поддерживают право Израиля на «самооборону».

Источник: Аргументы и факты

Новый глава Пентагона Пит Хегсет во время телефонного разговора с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем заявил, что Израиль является образцовым союзником США.

Об этом сообщается в официальном заявлении ведомства.

Хегсет подчеркнул, что администрация Дональда Трампа полностью поддерживает право Израиля на самооборону и намерена укреплять двусторонние отношения в сфере безопасности. По его словам, Вашингтон стремится усилить оборонные возможности Израиля для эффективного противодействия региональным угрозам.

Стороны договорились продолжать тесное сотрудничество. Кроме того, в субботу Трамп объявил об отмене запрета на передачу Израилю авиабомб весом 2 000 фунтов, который был введен при администрации Джо Байдена. Президент уточнил, что боеприпасы давно находились на складах, Израиль оплатил их и ожидал поставку.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вступился за американского миллиардера Илона Маска после того, как тот продемонстрировал противоречивый жест, несколько раз вскинув правую руку вверх в ходе выступления на мероприятии в день инаугурации президента США Дональда Трампа.