Алексей Шило и Игорь Кобзев обсудили приоритетные для Иркутской области проекты в разрезе транспортного обслуживания

В частности, стороны обсудили итоги вывоза железной дорогой угольной продукции в восточном направлении и планы по отгрузке угля на экспорт. В 2025 году вывоз угольной продукции будет осуществляться в соответствии с правилами недискриминационного доступа. Такое решение принято на совещании под руководством Александра Новака совместно с представителями Минэкономразвития, Минэнерго, Минтранса, РЖД и главами угледобывающих регионов.
В 2024 году отгрузка угля осуществлялась в рамках соглашения между Правительством региона и ОАО «РЖД». Документ предусматривал гарантированный объем вывоза в размере 3,3 млн тонн. В результате угледобывающие компании региона отгрузили 3 млн 302 тыс. тонн угля, соглашение выполнено полностью благодаря слаженной работе.
Добыча каменного угля в Иркутской области за 11 месяцев прошлого года увеличилась на 4%. Все угледобывающие организации региона оказывают влияние на развитие четырех моногородов с населением более 240 тысяч человек. На первый план выходят вопросы рабочих мест и стабильности заработной платы.
Алексей Шило отметил, что ситуация с отгрузкой в регионе рабочая, растет объем перевозок, включая уголь. Общий прирост к 2023 году составляет 4% по всем видам грузов. Есть предпосылки к сохранению этих тенденций в течение года.
Важные объемы по углю, железной руде и лесным грузам показали хороший результат в 2024 году. Необходимо пользоваться правилами недискриминационного доступа, а также поддерживать договоренности с РЖД. Вопрос отгрузки угольной продукции будет контролироваться, итоги будут подводиться ежемесячно.
На встрече также обсуждалось комплексное развитие транспортного обслуживания туристической сферы. Приангарье вошло в проект «Пять морей и озеро Байкал» национального проекта «Туризм и гостеприимство». Предложения региона касаются локаций «Байкальская Слобода» и «Ворота Байкала». Стороны договорились рассмотреть эти предложения на площадке Минтранса РФ.
Особое внимание было уделено поддержке инициатив по проекту кампуса ЭКО. ЦЕХ на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Этот проект вошел в топ-100 форума «Сильные идеи для нового времени» и был представлен Президенту РФ Владимиру Путину. На территории БЦБК создается уникальный круглогодичный событийно-образовательный центр.
Игорь Кобзев предложил рассмотреть возможность использования железнодорожной инфраструктуры для заезда поездов на площадку бывшего комбината. Необходимо восстановить инфраструктуру для создания бесшовной логистики для туристов. Проект ЭКО. ЦЕХ, по мнению замминистра транспорта РФ Алексея Шило, является хорошим с точки зрения рекультивации, вовлечения молодежи и интереса к Байкалу.
Также Игорь Кобзев и Алексей Шило договорились включить в план переговоров вопрос реализации проектов по реконструкции иркутского железнодорожного вокзала. Обновление этого исторического объекта станет хорошим подарком к 370-летию Иркутска.