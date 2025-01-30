Алексей Шило и Игорь Кобзев обсудили приоритетные для Иркутской области проекты в разрезе транспортного обслуживания

В частности, стороны обсудили итоги вывоза железной дорогой угольной продукции в восточном направлении и планы по отгрузке угля на экспорт. В 2025 году вывоз угольной продукции будет осуществляться в соответствии с правилами недискриминационного доступа. Такое решение принято на совещании под руководством Александра Новака совместно с представителями Минэкономразвития, Минэнерго, Минтранса, РЖД и главами угледобывающих регионов.