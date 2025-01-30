Заседание Евразийского Межправсовета состоится в Алматы

Ожидается, что в мероприятии примут участие главы правительств государств-членов ЕАЭС — Казахстана, России, Беларуси, Армении и Кыргызстана.
Также ожидается участие представителей государств-наблюдателей при ЕАЭС — первого вице-президента Ирана, глав правительств Кубы и Узбекистана, а также глав правительств приглашенных государств — Азербайджана и Таджикистана.
Повестка дня заседания ЕМПС, которое по традиции пройдёт в узком и расширенном составах, охватывает широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества.
31 января главы делегаций государств-членов ЕАЭС, государств-наблюдателей и приглашенные гости примут участие в пленарной сессии цифрового форума Digital Almaty 2025. Традиционно в работе форума ожидается участие политических и общественных деятелей, руководителей крупных IT-компаний и экспертов цифровой отрасли.