Трамп подписал рекордное количество указов за девять дней на посту президента

Напомним, инаугурация Трампа прошла 20 января. Вступив в должность, он первым делом отменил 78 указов, подписанных Джо Байденом. Помимо этого, новый глава Белого дома издал свыше сотни собственных распоряжений, среди которых признание в стране лишь двух полов — мужского и женского.