Трамп подписал рекордное количество указов за девять дней на посту президента

Статья подчеркивает, что Трамп изменяет подход администрации, чтобы укрепить президентские полномочия, а многочисленные указы напоминают стратегию «шок и трепет».
По данным ресурса, только Джо Байден и Гарри Трумэн смогли превысить 40 указов в течение первых ста дней работы.
Напомним, инаугурация Трампа прошла 20 января. Вступив в должность, он первым делом отменил 78 указов, подписанных Джо Байденом. Помимо этого, новый глава Белого дома издал свыше сотни собственных распоряжений, среди которых признание в стране лишь двух полов — мужского и женского.