Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парламент Кабардино-Балкарии укрепит сотрудничество с Иркутской областью

Новые соглашения позволят расширить взаимодействие в контрольно-аналитической работе.

Источник: IrkutskMedia.ru

В марте 2025 года парламент Кабардино-Балкарской Республики (КБР) планирует подписать соглашения о сотрудничестве с Законодательным собранием Иркутской области. Об этом сообщила председатель парламента КБР Татьяна Егорова, пишет ИА IrkutskMedia.

В ходе пресс-конференции «ТАСС Кавказ» Егорова отметила, что новые соглашения позволят законодательным органам не только обмениваться опытом в законотворческой деятельности, но и проводить совместные контрольно-аналитические мероприятия. Кроме того, спикер парламента КБР подчеркнула, что часть ранее заключенных соглашений была переподписана для их актуализации.

Обновленные документы были заключены с Госсоветом Татарстана и Законодательным собранием Санкт-Петербурга, также парламент КБР планирует подписать соглашения с Мурманской областью.

Напомним, Приангарье намерено развивать сотрудничество с провинциями Сычуань и Шэньси в Китае. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в России, господин Чжан Ханьхуэй, обсудили перспективы развития двусторонних отношений на рабочей встрече в Москве 21 января.