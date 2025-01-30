Парламент Кабардино-Балкарии укрепит сотрудничество с Иркутской областью

В марте 2025 года парламент Кабардино-Балкарской Республики (КБР) планирует подписать соглашения о сотрудничестве с Законодательным собранием Иркутской области. Об этом сообщила председатель парламента КБР Татьяна Егорова, пишет ИА IrkutskMedia.
В ходе пресс-конференции «ТАСС Кавказ» Егорова отметила, что новые соглашения позволят законодательным органам не только обмениваться опытом в законотворческой деятельности, но и проводить совместные контрольно-аналитические мероприятия. Кроме того, спикер парламента КБР подчеркнула, что часть ранее заключенных соглашений была переподписана для их актуализации.
Обновленные документы были заключены с Госсоветом Татарстана и Законодательным собранием Санкт-Петербурга, также парламент КБР планирует подписать соглашения с Мурманской областью.
Напомним, Приангарье намерено развивать сотрудничество с провинциями Сычуань и Шэньси в Китае. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в России, господин Чжан Ханьхуэй, обсудили перспективы развития двусторонних отношений на рабочей встрече в Москве 21 января.