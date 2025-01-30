Парламент Кабардино-Балкарии укрепит сотрудничество с Иркутской областью

В ходе пресс-конференции «ТАСС Кавказ» Егорова отметила, что новые соглашения позволят законодательным органам не только обмениваться опытом в законотворческой деятельности, но и проводить совместные контрольно-аналитические мероприятия. Кроме того, спикер парламента КБР подчеркнула, что часть ранее заключенных соглашений была переподписана для их актуализации.



Обновленные документы были заключены с Госсоветом Татарстана и Законодательным собранием Санкт-Петербурга, также парламент КБР планирует подписать соглашения с Мурманской областью.